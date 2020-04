Inter Inter avalia possibilidade de extinguir concentração antes dos jogos no retorno das competições

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Pauta será debatido pelo Conselho de Gestão Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em meio ao cenário de avaliações para reduzir custos, o Inter avalia a possibilidade de acabar com a concentração dos jogadores, que ocorre normalmente antes dos jogos. A medida passaria a valer no retorno do futebol, que segue sem data definida.

A possibilidade foi ventilada durante as últimas reuniões, por sugestão de um dos dirigentes, e vai ao encontro das ações que estão sendo estudas para reduzir os gastos em meio à crise da Covid-19.

A medida ainda precisa ser debatida e será pauta na reunião do Conselho de Gestão do clube, nesta segunda-feira (20).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

