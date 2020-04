Inter A campanha do Inter de doações feitas em drive-thru já arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Donativos foram repassados para instituições assistenciais. (Foto: Divulgação)

O Drive-Thru Solidário, ação realizada em uma parceria entre o Internacional e a Brio, arrecadou, até esta segunda-feira (20), mais de 4 toneladas de alimentos, além de caixas de leite e produtos de limpeza. Parte das doações já foi entregue ao Asilo Padre Cacique, ao Centro de Reabilitação para Lesionados Cerebrais (Cerepal) e à Central Única das Favelas (CUFA).

A iniciativa, que teve início no dia 8, possibilita a arrecadação de produtos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que, de alguma forma, estão sendo afetadas pelos efeitos sociais da pandemia do novo coronavírus. “Este é um período difícil para todos e a recessão acaba impactando na ajuda que chega a esses locais. A nossa ação busca amenizar um pouco a situação, oferecendo alimentos e itens de limpeza a eles”, afirma o vice-presidente de Administração, Victor Grunberg.

“A solidariedade é a resposta que a sociedade está encontrando para contrapor o sentimento de incerteza gerado por essa pandemia. Com essa ação, nos engajamos nesse esforço de auxílio aos mais necessitados”, afirma Paulo Pinheiro, diretor-presidente da Brio.

As doações podem ser feitas todos os dias da semana, das 8h30min às 18h30min. A partir desta terça-feira (21), quem se dirigir ao Beira-Rio para colaborar com a ação, ganhará uma máscara do Colorado para colaborar no combate à propagação da Covid-19. E, conforme recomendado pelas autoridades de saúde para que não haja nenhum tipo de contato físico, os produtos são retirados por funcionários diretamente do porta-malas do carro. O posto de coleta está localizado no Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave. O acesso é feito pela Rua Nestor Ludwig (conhecida como Rua A), no primeiro estacionamento equipado com um toldo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter