Inter Inter anuncia medidas para reduzir impactos financeiros e estima R$ 100 milhões em perda de receitas

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em meio ao cenário de paralisação do futebol, o Inter anunciou as medidas que o clube irá adotar para enfrentar a situação de perda de receitas sem a realização dos jogos, estimada na casa dos R$ 100 milhões.

A oficialização das ações foi divulgada após a reunião envolvendo os membros da direção, nesta segunda-feira. Uma das principais medidas adotadas foi pela redução de 30% do orçamento em todas as áreas do clube.

Os cortes estabelecidos também estão relacionados com a revisão de diversas operações logísticas e o encerramento das atividades do Inter B. Além da suspensão, ao longo da paralisação, de novos investimentos, contratações de serviços e compras que não estejam estritamente ligados ao funcionamento do clube.

Confira todas as medidas definidas pelo Inter:

Criação de comitê de crise para acompanhamento e reavaliação de ações;

Simulação de diferentes cenários de fluxo de caixa;

Aproveitamento das medidas implementadas pelo governo;

Concessão de férias para atletas e comissão técnica, bem como para grande parte do corpo de funcionários, até 30 de abril:

Renegociação com fornecedores;

Renegociação bancária;

Redução orçamentária em todas as áreas, com meta de 30%;

Suspensão de todos os novos investimentos, contratações de serviços e compras que não estejam diretamente relacionadas ao funcionamento do clube;

Suspensão de contratações de pessoas;

Participação ativa na Comissão Nacional de Clubes.

“Estamos nos movimentando para ir ganhando prazos e renegociando contratos, mas é difícil pois não sabemos até quando vai essa situação. Nesse momento, estamos fazendo alguns cortes para honrar os pagamentos de todos. Estipulamos uma meta de 30% de cortes em todas as áreas do clube, mas sabemos que alguns departamentos não vão conseguir e outros vão até superar. Essa medida é importante para a saúde financeira do clube”, explicou o vice-presidente de finanças, Lauro Hagemann, em entrevista à Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

