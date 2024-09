Inter Inter lança terceira camisa para a temporada

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Uniforme na cor cinza com detalhes em branco foi inspirado na arquitetura do Beira-Rio Foto: Adidas/Divulgação Uniforme na cor cinza com detalhes em branco foi inspirado na arquitetura do Beira-Rio Foto: Adidas/Divulgação

Inter e Adidas lançaram oficialmente nesta sexta-feira (13) a terceira camisa do clube para a temporada 2024. O modelo é inspirado na arquitetura do Beira-Rio, que recentemente foi afetado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e destaca a importância da casa colorada para a torcida.

A camisa é predominantemente cinza, com as membranas da cobertura do Beira-Rio estampadas. O escudo do Inter, o símbolo da marca de material esportivo e dos patrocinadores aparecem em branco. Calções e meiões cinza com detalhes em vermelho completam o uniforme.

Os jogadores Gabriel Carvalho, Wesley e Fernando, do time masculino, e Tamara Bolt, Bruna Benites e Analuyza, do time feminino, participaram da campanha de lançamento, realizada no Beira-Rio.

O novo uniforme já está à venda nas lojas físicas do Inter e da marca, além do site www.lojadointer.com.br. O preço das versões masculina e feminina é de R$ 349,99 e de R$ 299,99 para a versão infantil.

