Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

A preparação ocorrerá entre os dias 16 e 30 de setembro na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro

As atacantes Stephanie, Aninha e Piauí foram convocadas pela Seleção Feminina Sub-17 para o último período de treinos que antecede a Copa do Mundo da categoria. A preparação ocorrerá entre os dias 16 e 30 de setembro na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Após o fim dos treinamentos, a delegação embarca para a Espanha, onde realiza três amistosos antes do Mundial. Das 24 atletas convocadas para os treinamentos, apenas 21 seguirão para a competição.

A Copa do Mundo Sub-17 será disputada na República Dominicana, de 16 de outubro a 3 de novembro. As 16 seleções participantes foram divididas em quatro grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores times de cada grupo se classificam para o mata-mata. O Brasil está no Grupo D, com Japão, Zâmbia e Polônia.

