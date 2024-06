Inter Inter leiloa camisas com “marcas da enchente” para ajudar vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Leilão ocorre por tempo limitado, com encerramento previsto para a próxima terça-feira (11) Foto: Ricardo Duarte/Internacional Leilão ocorre por tempo limitado, com encerramento previsto para a próxima terça-feira (11) (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A camisa usada pelo Inter no retorno aos gramados contra o Belgrano, da Argentina, representou um pedido de ajuda para o enfrentamento de uma tragédia que ainda não acabou.

No primeiro confronto em campo, após 30 dias de paralisação devido às enchentes no Rio Grande do Sul, jogadores vestiram uniforme “embarrado”, simbolizando as marcas da tragédia climática no estado.

Agora, o manto exclusivo está disponível para leilão, com 100% do lucro destinado às vítimas.

Para fazer um lance, clique neste link.

O leilão ocorre por tempo limitado, com encerramento previsto para a próxima terça-feira, dia 11 de junho. Quando o prazo for atingido, o maior valor será considerado o vencedor.

Para enviar um lance e ajudar, basta fazer o seu registro na MatchWornShirt, plataforma online que já realizou leilões em prol do Rio Grande do Sul com vários clubes reconhecidos mundialmente, como Real Madrid e Chelsea.

O Inter também continua aceitando doações na quadra da Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas (esquina da Avenida Ipiranga com a Rua São Francisco, em Porto Alegre). O ponto de coleta de donativos está aberto de domingo a domingo, das 9h às 18h.

Além disso, a dupla Gre-Nal protagoniza a campanha Jogando Junto, que oferece contrapartidas comerciais para as empresas que ajudarem na reconstrução do RS.

