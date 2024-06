Política Lula visitou Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, cidades entre as que mais sofreram com a catástrofe no RS

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











No município, Lula visitou o bairro Passo de Estrela, onde 650 moradias foram destruídas. Foto: Ricardo Stuckert/PR No município, Lula visitou o bairro Passo de Estrela, onde 650 moradias foram destruídas. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o Vale do Taquari. A comitiva do governo federal pousou de helicóptero pouco antes do meio-dia em Lajeado e seguiu para Cruzeiro do Sul, uma das cidades do Estado mais afetadas pela enchente de maio. No município, Lula visitou o bairro Passo de Estrela, onde 650 moradias foram destruídas.

O avião presidencial, vindo de Brasília, trouxe também o governador Eduardo Leite e desembarcou mais cedo na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana. De lá, a comitiva seguiu de helicóptero para o Vale do Taquari.

Em Arroio do Meio, a visita incluiu áreas atingidas pelas enchentes na rua Campos Sales, na quadra da Casa do Peixe, no bairro Navegantes. Em seguida, o presidente fez anúncios no Esporte Clube Rui Barbosa, no bairro Rui Barbosa, incluindo ações de estímulo para que empresários mantenham os empregos dos trabalhadores e novidades no setor da saúde.

Na última vez em que desembarcou no Rio Grande do Sul, dia 15 do mês passado, Lula confraternizou com 1.500 desabrigados em um centro de acolhimento no campus São Leopoldo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Ele também interagiu com voluntários e autoridades.

“Agradeço a diferença que estamos fazendo, todos juntos, e que vai marcar a vida das pessoas no Sul e no restante do País”, declarou na ocasião. “O Brasil que pegamos anos atrás é diferente do que estamos agora construindo com a solidariedade dos brasileiros aos gaúchos. Isso nos faz acreditar em uma humanidade mais fraterna”.

As duas viagens anteriores tiveram como destinos as cidades de Santa Maria (Região Central) e depois Porto Alegre, Canoas (Região Metropolitana) e Lajeado (Vale do Taquari). Em todas, o anúncio de medidas de apoio às vítimas da maior catástrofe já ocorrida no Rio Grande do Sul, bem como iniciativas para reconstrução do Estado.

Conforme o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução, o gaúcho Paulo Pimenta, a presença de Lula pela quarta vez em solo gaúcho desde o início de maio representa uma nova etapa:

“Passada a fase do resgate, a mais aguda e que exigia movimentação intensa para salvar vidas, agora é a hora de reconstruirmos as cidades. É de grande importância a presença do presidente nas áreas mais atingidas do Vale do Taquari para conversar as pessoas e saber de suas dificuldades no momento”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-visita-areas-afetadas-pelas-enchentes-no-vale-do-taquari/

Lula visitou Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, cidades entre as que mais sofreram com a catástrofe no RS

2024-06-06