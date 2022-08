Inter Inter libera e meia Boschilia será jogador do Coritiba

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colorado liberou o atleta Gabriel Boschilia para negociar a sua saída do clube. Atleta tinha contrato com o clube gaúcho até o final desta temporada e está se transferindo em definitivo para a equipe do Coritiba, do Paraná. Inter não deve receber nada pelo negócio, apenas deixará de pagar o salário do jogador.

O meia, que chegou no início de 2020 ao clube, não deve mais atuar com a camisa do Internacional. Boschilia chegará em Curitiba nas próximas horas para realizar exames médicos e posteriormente assinar contrato com o Coxa.

Jogador teve bom início com a camisa do Inter em 2020, quando era treinado pelo argentino Eduardo Coudet, até a pausa da pandemia de COVID-19. Após o retorno dos jogos, Boschilia teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Depois de ficar 8 meses em recuperação, o meia voltou a atuar, mas nunca mais teve sequência e bons jogos como no começo da sua passagem pelo clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter