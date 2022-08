Inter Mano lamenta goleada e postura da equipe em Fortaleza: “Estamos envergonhados”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Comandante teve que colocar jogadores considerados titulares em campo para tentar reverter o resultado. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O técnico colorado Mano Menezes falou após a frustante goleada para o Fortaleza, por 3 a 0, na Arena Castelão. O comandante começou falando sobre o resultado ruim e a postura da equipe: “Estamos envergonhados com o resultado e com a atuação, a partir do momento que tivemos um homem a mais. Se olhássemos sem saber quem estava com 10, parecia que o Fortaleza estava com 11, e não a gente”.

O treinador também falou sobre o planejamento prejudicado. O colorado poupava jogadores para a decisão contra o Melgar, pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira (11): “Em função disso, todo o planejamento para o jogo ficou prejudicado. Não queríamos terminar com o Alan Patrick, nem o Bustos. Kaíque disse que tinha condições, mas vimos que não tinha e isso levou a mais uma alteração.”

A expulsão de um jogador da equipe adversária, mais uma vez fez o Inter se complicar na partida. “Tínhamos que saber nos comportar. Não tivemos paciência para rodar a bola, tínhamos que ter paciência. Nos faltou pela segunda vez, maturidade para saber como se comportar quando temos a vantagem numérica”, afirmou Mano Menezes.

Projetando a partida importante e decisiva que o Colorado vai enfrentar na quinta-feira (11), contra o Melgar, no jogo de volta das quartas de finais da Sul-Americana, o técnico colorado prometeu um time diferente: “A equipe vai responder bem na quinta-feira. O torcedor pode comparecer na quinta-feira, que vamos responder bem.”

“Certamente o que aconteceu hoje, por mais duro que seja, por mais triste que seja pro torcedor e pra nós, vai ter um lado positivo para o que precisamos fazer na quinta-feira. Se tivesse que acontecer um dia, que fosse hoje, não quinta”, disse o comandante do Internacional.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

