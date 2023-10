Inter Inter negocia ampliação de contrato com o meia Alan Patrick

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Capitão colorado tem vínculo até 2025, mas sua multa é baixa Foto: Ricardo Duarte/Inter Capitão colorado tem vínculo até 2025, mas sua multa é baixa (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Destaque da temporada de 2023, Alan Patrick está sendo procurado pelo Inter para ter o seu contrato estendido. O clube gaúcho já tem conversas entendidas com o seu empresário para ampliar o contrato. Até o momento, o camisa 10 tem contrato até 2025.

As conversas já estão acontecendo há algum tempo, mas o período do futuro contrato ainda não está acertado. Uma nova reunião para bater o martelo acontecerá na próxima semana. O Inter se preocupa com a questão do contrato pela sua baixa multa rescisória.

Com o novo contrato, Alan Patrick receberia uma valorização salarial e, por consequência, a multa seria elevada. Atualmente, ela está na casa de 5 milhões de euros.

Alan Patrick é o artilheiro do clube gaúcho com 13 gols, além de ter contribuído com oito assistências em 51 partidas. No Gre-Nal 440, o jogador de 32 anos foi decisivo. Além disso, participou da jogada que originou o gol de Valencia e marcou o terceiro gol.

