Grêmio Grêmio deve utilizar a mesma defesa dos últimos três jogos

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Tricolor sofreu 10 gols nas últimas cinco partidas Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor sofreu 10 gols nas últimas cinco partidas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na temporada de 2023, o Grêmio não vem tendo bons números com a sua defesa. Nos últimos cinco jogos, o clube gaúcho sofreu dez gols e apenas venceu um jogo. Em 26 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Tricolor levou 35 gols. Atrás apenas de Goiás, Bahia, Vasco, Santos, Coritiba e América Mineiro.

O técnico Renato Portaluppi repete que o time se expõe aos riscos pela maneira como atua dentro do gramado. Com os números negativos, acaba ficando mais complicado de vencer as partidas. Na comparação com os concorrentes do G-4, a diferença fica ainda maior. O Botafogo tem 16 gols sofridos, enquanto o Bragantino tem 23 e o Palmeiras, 22.

Apenas na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o goleiro Gabriel Grando saiu sem ser vazado. Foram 10 gols sofridos em cinco partidas.

A dupla campeã esteve junta nos últimos dois jogos: empate em 1 a 1 com o Fortaleza e a derrota no GreNal. Nesta temporada, são apenas três partidas juntos. Anteriormente, participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro.

Veja as últimas defesas

Bragantino 2 x 0 Grêmio: Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo

Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo Corinthians 4 x 4 Grêmio: Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo

Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo Grêmio 1 x 0 Palmeiras: Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo

Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo Fortaleza 1 x 1 Grêmio: Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo

Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo Inter 3 x 2 Grêmio: Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-deve-utilizar-a-mesma-defesa-dos-ultimos-tres-jogos/

Grêmio deve utilizar a mesma defesa dos últimos três jogos

2023-10-16