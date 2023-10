Rio Grande do Sul Inadimplência atinge quase 40% dos gaúchos, diz Serasa

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Os números fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mais de 3,5 milhões de gaúchos estavam inadimplentes em agosto deste ano e somavam R$ 18,3 bilhões em dívidas, com média de R$ 5,1 mil para casa pessoa. Isso representa 39,18% da população adulta no Rio Grande do Sul, embora seja um percentual abaixo do índice nacional, que é de 43,88%.

O número de brasileiros que não conseguem pagar suas contas voltou a subir, após dois meses consecutivos em queda. Os números fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil.

A maior parte das dívidas no Estado está concentrada em três setores: Bancos e Cartões (30,65%), Utilities (20,68%) – contas de gás, água e luz – e Serviços (14,96%). Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (34,2%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (32,7%) e por pessoas com mais de 60 anos (21,2%).

O número de brasileiros chega a 71,74 milhões de inadimplentes no país, sendo 320 mil novas pessoas nessa situação, em relação ao número registrado em julho. Um dos fatores de impacto foi o crescimento de 2,97 pontos percentuais do setor de Utilities desde o início deste ano. Isso representou 24,47% das dívidas – maior valor da série histórica, divulgada pela Serasa a partir de janeiro de 2019.

A Serasa conta com uma série de programas que tem o intuito de contribuir para a queda da inadimplência e melhorar os dados. Apenas nos canais oficiais do Serasa Limpa Nome estão disponíveis mais de 76 milhões de ofertas. Débitos com mais de 400 empresas dos mais variados segmentos podem ser pagos à vista e com descontos de até 99%.

