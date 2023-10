Porto Alegre Começa a montagem da Feira do Livro na Praça da Alfândega, em Porto Alegre

16 de outubro de 2023

Serão instalados 5 mil metros quadrados de lonas e 110 barracas em todo o evento

A montagem das estruturas para a realização da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre já começou na Praça da Alfândega. O evento, que acontecerá de 27 de outubro a 15 de novembro, terá 5 mil metros quadrados de lonas e cerca de 1 mil metros quadrados de estandes. A montagem segue até 20 de outubro, mesmo com chuva.

Conforme a Câmara Rio-Grandense do Livro, serão 110 barracas de livreiros, editoras, institucionais e imprensa. O escritor e cineasta Tabajara Ruas é o patrono da Feira do Livro. A Prefeitura de Porto Alegre terá um estande, no meio da praça, em frente ao local onde ocorrem as sessões de autógrafos.

Neste ano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, a prefeitura destinou R$ 250 mil para a realização do evento. Além disso, 15 secretarias e órgãos municipais estão envolvidos fornecendo serviços de infraestrutura e manutenção, incluindo desde a limpeza diária do local, liberação e bloqueio de ruas, até a instalação e manutenção de equipamentos necessários para realização da Feira do Livro.

Entre os destaques estão a escritora e médica psiquiatra Natalia Timerman. Também estarão presentes Clóvis de Barros Filho, escritor, professor, palestrante e jornalista; Nelson Motta, escritor, jornalista, compositor, roteirista e produtor musical; Sidarta Ribeiro, escritor, neurocientista, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Eduardo Spohr, escritor, jornalista e professor; Pedro Pacífico (@book.ster), advogado e escritor; Bela Gil, escritora, apresentadora e mestre em ciências gastronômicas e Miguel Nicolelis, escritor e neurocientista.

