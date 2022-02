Inter Inter oferece US$ 8 milhões mas New York City bate pé e pede mais por ‘Taty’ Castellanos

Por Andrei Severo * | 2 de fevereiro de 2022

O jogador foi o destaque do clube nova-iorquino em 2021 Foto: Divulgação / New York City Foto: Divulgação / New York City

Em busca de um substituto de Yuri Alberto, Inter ofereceu 8 milhões de dólares por Valentin ‘Taty’ Castellanos e ouviu uma contraproposta do New York City que, só libera o atacante por, no mínimo, 11 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. Na cotação atual este valor gira em torno dos R$ 58 milhões.

Colorado vai seguir conversando e pode aumentar a proposta nos próximos dias. Porém, a expectativa é de uma negociação muito difícil no mercado, tendo em vista que o atacante de 25 anos é especulado também no Palmeiras, que tentou a contratação de Castellanos ainda em 2021.

Enaltecido por Pep Guardiola, o técnico espanhol elogiou as qualidades de Taty, e confessou estar de olho no jogador que pertence ao Grupo City. Nos Estados Unidos, Castellanos foi um dos destaques na MLS, liga americana de futebol profissional. Foram 35 jogos, com 22 gols e 8 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

