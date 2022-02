Inter São Luiz x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 2 de fevereiro de 2022

Inter e São Luiz se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 19h, em Ijuí Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

São Luiz e Inter entram em campo nesta quarta-feira (02), às 19h, em Ijuí, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2022. O colorado irá bastante modificado, diferente do time que realizou as duas primeiras rodadas do Estadual.

SÃO LUIZ

Atualmente na 7ª posição do Campeonato Gaúcho, o São Luiz comandado pelo técnico Paulo Henrique Marques somou três pontos, perdendo para o Ypiranga e vencendo o Juventude. Para a partida, o único desfalque fica por conta do zagueiro Rafael Goiano, no departamento médico.

Provável escalação: Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis (Prill ou Germano), Paulinho Santos e João Vieira; Jean Dias, Juba e Ariel.

INTER

O técnico Cacique Medina dará uma rodagem ao elenco, diante do São Luiz, em Ijuí. Todos os jogadores, exceto Daniel, que foram titulares na última rodada contra o União Frederiquense, ficaram em Porto Alegre para se recuperar fisicamente. Com isso, o time titular colorado deve ter alguns novos experimentos promovidos pelo comandante uruguaio.

Provável escalação: Daniel; Heitor, Gabriel Mercado, Kaique Rocha e Paulo Victor; Rodrigo Lindoso, Johnny, Maurício, D’Alessandro e Gustavo Maia (Caio Vidal); Matheus Cadorini.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco

Árbitro Assistente 1: Gustavo Marin Schier

Árbitro Assistente 2: Conrado Bittencourt Berger

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 18h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Carlos Lacerda, além do plantão de Bruno Oliveira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

