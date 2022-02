Inter Inter bate meta de vendas de atletas de 2022 com saídas de Yuri Alberto e Patrick

Por Andrei Severo * | 1 de fevereiro de 2022

Yuri Alberto e Patrick tiveram suas idas para o Zenit e São Paulo, respectivamente, sacramentadas no início de 2022 Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Apesar de estar no começo do ano, o Inter já bateu uma das suas metas orçamentárias em 2022. Temporada passada, a previsão de vendas de R$ 90 milhões, foi alcançada com as transferências de Praxedes, Vinicius Tobias, Vinicius Mello, Charles e Thiago Galhardo. Desta vez, os R$ 120 milhões estipulados para este ano já foram ultrapassados apenas com as vendas de Yuri Alberto e Patrick.

No último domingo (30), o presidente Alessandro Barcellos informou, pelas redes sociais do Inter, que a saída de Yuri Alberto foi antecipada após o Zenit oferecer mais 5 milhões de euros para ter o atleta em imediato. O valor total da transação ficou em 25 milhões de euros, que em reais, se tornou a maior venda da história do clube gaúcho.

Ainda, conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o colorado teve seu pedido de penhora aceito pela justiça por conta da dívida do Satos, ex-clube de Yuri Alberto, ainda por conta da transferência de Sasha. Com isso, o Inter lucrou mais R$ 5 milhões, totalizando um valor de R$ 154 milhões. Colorado detinha 75% do passe do jogador, e ficou com R$ 117 milhões.

Outro jogador que teve uma mudança de ares em 2022, foi Patrick. O meio-campista, que chegou ao colorado ainda em 2017, para disputar a Série B, se transferiu para o São Paulo nesta temporada. O valor do negócio ficou em cerca de 1 milhão de dólares, ou seja, R$ 5 milhões.

Assim, com apenas estas duas vendas, o clube gaúcho ultrapassou os R$ 120 milhões estipulados para 2022 ao final do ano passado. Até aqui, o Inter já faturou R$ 122 milhões, e pode ver este montante crescer ainda mais, já que Peglow, Léo Borges, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Nonato, todos emprestados com passe fixado, podem render lucros ao colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

