Por Andrei Severo * | 31 de janeiro de 2022

O lateral-direito de 25 anos será uma das grandes contratações do Inter para 2022 Foto: Divulgação / Seleção Argentina Foto: Divulgação / Seleção Argentina

Novo reforço do Inter, o lateral-direito Fabrício Bustos é aguardado essa semana em Porto Alegre. O jogador de 25 anos chega com status de um dos melhores jogadores da América na posição e o colorado venceu a concorrência do River Plate pelo atleta.

Para a liberação antecipada junto ao Independiente, o colorado irá desembolsar 900 mil dólares (dívida de Victor Cuesta) e mais 450 mil dólares para Bustos chegar agora. O pagamento será feito em 3 parcelas. Conforme atual cotação, o negócio total em reais girará por volta de R$ 7,1 milhões.

Após assinar pré-contrato com o Inter, o clube argentino exigia a quitação da dívida de Victor Cuesta para autorizar a ida do lateral antes do tempo estipulado, em junho. Com o grande ‘X’ da questão resolvido, Bustos é novo reforço colorado para 2022.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

