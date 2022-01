Inter Imprensa argentina noticia conversas do Inter por Valentin ‘Taty’ Castellanos

Por Andrei Severo * | 31 de janeiro de 2022

Castellanos despertou o interesse do Inter e do Palmeiras, que tentou negociar com o argentino ainda em 2021 Foto: Divulgação / New York City Foto: Divulgação / New York City

Ativo no mercado, o Inter continua atrás de novos reforços, principalmente após a saída antecipada de Yuri Alberto para o Zenit. A Imprensa argentina noticia conversas do colorado pelo atacante argentino, Valentin Castellanos, atualmente no New York City, dos Estados Unidos.

Conforme o jornalista César Luis Merlo, o atacante vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Inter. Castellanos tem 23 anos e renovou seu contrato com os americanos em maio do ano passado, até 2025. Além disso, os argentinos noticiam o interesse do Palmeiras, que tentou a contratação do atacante no ano passado e esbarrou em valores.

Castellanos chegou ao New York City vindo do Montevideo City Torque, do Uruguai, ambos do mesmo grupo de investidores. O jogador já foi elogiado por Pep Guardiola, técnico do Manchester City, que comentou: “É um jogador que chamou a minha atenção e tem uma grande qualidade. Acredito que está na hora de ir ao futebol europeu. Vamos acompanhar”.

Pelo New York City, Castellanos foi um dos destaques na MLS, liga americana de futebol profissional. Foram 35 jogos, com 22 gols e 8 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

