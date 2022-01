Inter Em busca do 100º gol e recorde de jogos: os atuais números de D’Alessandro pelo Inter

Por Andrei Severo * | 31 de janeiro de 2022

D'Alessandro reestreou pelo Inter no último sábado e marcou o gol que consolidou a vitória diante do União Frederiquense Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O último sábado foi histórico para o torcedor colorado e especialmente para Andrés Nicolás D’Alessandro. Além de reestrear pelo Inter, reencontrar o Beira-Rio com torcida após 692 dias, o camisa 10 entrou aos 30 minutos da etapa final e marcou o gol que consolidou a vitória do Inter, por 2 a 0, contra o União Frederiquense.

Com contrato de quatro meses, até o final do Campeonato Gaúcho, além de poder se despedir da torcida colorada em todos os cantos do Rio Grande do Sul, o gringo tem a chance de aumentar seus números com a camisa vermelha e branca. Duas delas podem ser históricas: a marca de 100 gols, e a de 2º jogador com mais partidas na história do Inter.

D’Alessandro tem 96 gols, contando com o de falta que marcou diante do União Frederiquense. Com 100 gols, o argentino se tornaria 14º maior artilheiro da história colorada, ultrapassando Christian, com 98. D’Ale tem 518 jogos pelo Inter, e restam apenas cinco para ultrapassar Bibiano Pontes, que detém 523. O primeiro desta lista é Valdomiro, com 803 partidas.

O camisa 10 conta também com 113 assistências e pode se consolidar como o maior artilheiro do novo Beira-Rio. Atualmente está em 1º lugar dividindo a colocação com Edenilson, ambos com 27 gols.

Confira as listas completas de recordes colorados

Jogadores com mais jogos:

1º – Valdomiro (803)

2º – Bibiano Pontes (523)

3º – D’Alessandro (505)

4º – Dorinho (460)

5º – Luiz Carlos Winck (457)

6º – Claudiomiro (424)

7º – Gainete (408)

8º – Mauro Galvão (396)

9º – Falcão (392)

10º – Índio (391)

Maiores artilheiros:

1º – Carlitos (326)

2º – Bodinho (235)

3º – Claudiomiro (210)

4º – Valdomiro (191)

5º – Tesourinha (178)

6º – Larry (176)

7º – Villalba (153)

8º – Ivo Diogo (118)

9º – Jair (117)

10º – Leandro Damião (109)

11º – Adãozinho (108)

12º – Alfeu (107)

13º – Escurinho (104)

14º – Christian (98)

15º – D’alessandro (96)

16º – Canhotinho (86)

17º – Flávio (84)

18º – Falcão e Alex (78)

19º – Fernandão (77)

Jogadores com mais gols no novo Beira-Rio:

1º – Edenilson e D’Alessandro (27)

2º – Nico López e Guerrero (24)

3º – Sasha (21)

4º – Vitinho (20)

5º – Patrick (19)

6º – Thiago Galhardo (18)

7º – Yuri Alberto (17)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

