Inter No Beira-Rio, Inter vence o União Frederiquense por 2 a 0 pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

D'Alessandro, que retornou ao Colorado, marcou de falta o segundo gol da partida. (Foto: Reprodução/Twitter)

Jogando no Beira-Rio, o Inter venceu o União Frederiquense por 2 a 0, na noite deste sábado (29), e manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho de 2022. Os dois gols que definiram a partida foram marcados por duas atrações da partida: o estreante Wesley Moraes anotou de pênalti no primeiro tempo do jogo e D’Alessandro, que retornou ao Colorado, marcou um gol de falta na etapa final, no duelo válido pela segunda rodada do torneio.

Com o resultado, o Inter dorme líder da competição e aguarda o desfecho da rodada neste domingo (30), que ainda conta com quatro jogos a serem disputados. De volta à primeira divisão, o União tem um ponto ganho em duas partidas. Os dois times voltam a campo na quarta-feira (2), às 19h. O Colorado visita o São Luiz em Ijuí. Já o Leão da Colina duela com o Ypiranga em Erechim.

O jogo

O Inter abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo. Wesley Moraes foi agarrado na área após cobrança de escanteio, e o árbitro acabou marcando pênalti. O próprio atacante cobrou e marcou: 1 a 0. Em sua estreia pelo Colorado, o camisa 9 também deu um ótimo passe para Taison, que finalizou livre, mas parou na defesa com o pé de Luis Cetin, aos 44 minutos da partida. Entre o gol e essa chance, houve poucas oportunidades de finalização para ambos os lados. O União Frederiquense tentava em chutes de média distância, mas sem assustar Daniel.

A equipe de Frederico Westphalen conseguiu levar perigo real aos 17 minutos do segundo tempo. Moisés saiu jogando errado na defesa. Eliomar acionou Anderson Magrão, que chutou rasteiro, rente ao poste do goleiro colorado. Aos 27 minutos, Eliomar foi quem chegou perto. Em golpe de cabeça, o jogador obrigou Daniel a espalmar para salvar o Colorado.

Além da vitória, os colorados celebraram o retorno de D’Alessandro. O camisa 10 fez sua reestreia no Inter aos 30 minutos, ao ingressar em campo no lugar de Taison. E, aos 38 minutos, o argentino deixou a sua marca, fazendo o segundo gol, em um cobrança de falta, e fechando o placar da partida.

Ficha técnica

– Internacional (2): Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Liziero (Rodrigo Dourado), Edenilson, Boschilia (Mauricio), Taison (D’Alessandro) e David (Caio Vidal); Wesley Moraes (Matheus Cadorini). Técnico: Alexander Medina.

– União Frederiquense (0): Cetin; Lessa, Talis, Heltton e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Tony Jr., Eliomar (Everton Sena) e Joãozinho (Mazinho); Anderson Magrão (Daivison). Técnico: Daniel Franco.

– Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Artur Avelino Preissler. Quarto árbitro: Bruno Alexandre da Silva Leites.

