Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Atacante se despede após pouco mais de um ano e meio jogando no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Yuri Alberto não é mais atacante do Inter. O anúncio da ida antecipada do atleta para o Zenit, da Rússia, foi confirmada na manhã deste domingo (30) pelo presidente do clube, Alessandro Barcellos. O novo clube do atacante vai desembolsar 25 milhões de euros, sendo que 75% do valor é do colorado – aproximadamente R$ 112 milhões.

Na última semana, o jogador já tinha recebido a liberação do Internacional para realizar exames médico no clube russo e ida oficial para o Zenit seria somente no meio do ano. Porém, os russos aumentaram a oferta para terem Yuri imediatamente. O jogador já até gravou vídeo para as redes sociais do Zenit, junto dos outros brasileiros da equipe.

“Fatos importantes aconteceram e reabriram o processo de negociação. A iniciar pelo interesse do clube russo em contar com o atleta imediatamente. Neste aspecto, o Internacional conclui na data de hoje a venda do atleta Yuri Alberto com um percentual de 25% a mais do que tínhamos acertado até aquela quarta-feira”, afirmou o presidente Barcellos.

Yuri se despede do Beira-Rio, tendo autuado em 84 partidas e marcado 31 gols. Seu último jogo foi justamente na estreia do Gauchão, na vitória do Inter contra o Juventude. Ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 1. Agora, a direção do Internacional promete ir ao mercado buscar reposição para a saída de Yuri Alberto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

