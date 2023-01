Inter Inter perde nos pênaltis para o Ituano e é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nas cobranças de pênaltis, o Ituano converteu as cinco batidas e viu o Inter errar a última. Bastian cobrou e jogou nas mãos do goleiro Wesley. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, na noite desta terça-feira (17), o Inter acabou perdendo nos pênaltis para o Ituano nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e foi eliminado da competição. A partida foi disputada em Santana de Parnaíba (SP).

O jogo anterior, entre Inter e Ska Brasil, disputado no último domingo (15) e válido pela terceira fase da Copinha, também havia sido decidido nas penalidades. Depois de empate sem gols no tempo normal, que contou com pênalti defendido por João Victor nos acréscimos da etapa final, o Inter se classificou após 5 a 4 nas cobranças de pênaltis avançando para as oitavas de final.

Com a vitória desta terça, o Ituano confirmou a última vaga nas quartas de final. O clube do interior paulista se junta a: Palmeiras, Floresta-CE, Sport-PE, Goiás-GO, América-MG, Santos e Fortaleza-CE. O Ituano enfrenta a equipe mineira, que derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0. O duelo será nesta quinta-feira.

O jogo

O primeiro tempo foi um duelo franco. O Ituano aproveitou melhor as oportunidades e foi logo abrindo dois gols de vantagem. Aos 18, Erik aproveitou uma cobrança de falta precisa para cabecear para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Vitor.

O Ituano ampliou o placar com um lance muito semelhante. Aos 41 minutos, em nova cobrança de falta, Matheus Maia apareceu como elemento surpresa para fazer 2 a 0. Os gols pegaram o Internacional de surpresa e o time gaúcho não conseguiu esboçar qualquer tipo de reação na primeira etapa.

No segundo tempo, o Internacional voltou com outra postura e quase diminuiu logo de cara em tentativa de Kauan. A partida foi ganhar mesmo em emoção aos 23 minutos, quando Madison falhou e deu a bola de presente para Lipe, que acertou um belo chute para fazer 2 a 1.

Apesar do susto, o Ituano tinha o controle do jogo, até que nova falha aconteceu, desta vez, aos 46 minutos. O goleiro Wesley foi segurar uma bola no alto e a soltou nos pés de Enzo, filho do ídolo Fernandão. O garoto deixou tudo igual e levou o duelo para os pênaltis.

Nas cobranças de pênaltis, o Ituano converteu as cinco batidas e viu o Internacional errar a última. Bastian cobrou e jogou nas mãos do goleiro Wesley, que se recuperou da falha no tempo normal e fez a defesa para classificar o time do interior paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter