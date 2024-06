| Inter perde para o Atlético-MG por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

Placar deixa o Colorado na 8ª posição da tabela.(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Jogando na noite dessa quarta-feira (26) no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), o Inter perdeu de 2 a 1 para o Atlético-MG, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Colorado na 8ª posição na tabela, com 17 pontos. No próximo domingo (30), às 18h30min, a equipe gaúcha enfrentará o Criciúma na casa do adversário.

Os gols do alvinegro foram marcados por Cadu, aos 7 minutos do 1º tempo, e Rômulo, aos 52 minutos do 2º tempo; e os do Inter por Alan Patrick, aos 21 minutos do 2º tempo. Com muitos desfalques, o Atlético mudou mais de uma vez o posicionamento de alguns jogadores. A principal novidade dessa vez foi a presença constante de Scarpa ou Cadu na linha de defesa quando o time não tinha a bola. Os primeiros minutos foram de muito estudo de ambas as partes.

Como equipes que gostam de ter a posse de bola, Inter e Galo buscavam os espaços para atacar o adversário. O Colorado não conseguia encontrar alternativas no último terço do campo e o alvinegro apresentava problemas na saída de bola. Com o jogo travado, era o Colorado quem mais tinha a bola, mas sem levar perigo.

Depois deste jogo, em confrontos diretos, o colorado venceu cinco e o Atlético, oito. No total foram três empates. O resultado confirma a prevalência do Galo. O Inter chegou ao duelo motivado pela vitória por 1 a 0 no Grenal 442. O time tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas sete gols sofridos, está na 8ª posição e com 17 pontos

O Atlético-MG veio de um empate em 1 a 1 com o Fortaleza no fim de semana na Arena MRV. O time não vencia há quatro rodadas no Brasileirão. O time também ficou com 17 pontos e é o 9º colocado na tabela do Brasileirão.

Ficha técnica

– Inter: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Aránguiz, aos 32’ do 2ºT), Thiago Maia, Bruno Henrique (Lucas Alario, aos 16’ do 2ºT) e Alan Patrick; Wanderson (Gustavo Prado, aos 42′ do 2ºT) e Wesley (Hyoran, aos 42′ do 2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

– Atlético: Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Bruno Fuchs; Battaglia, Zaracho (Paulo Vitor, aos 23’ do 1ºT), Palacios (Pedrinho, aos 29’ do 2ºT) e Gustavo Scarpa; Cadu (Rômulo, aos 33’ do 2ºT), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

– Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP). Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP).

