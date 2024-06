Inter Ex-Inter, Maurício é anunciado pelo Palmeiras

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Meia deixou o Colorado após quase quatro anos e garante R$ 40 milhões aos cofres do Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Meia deixa o Colorado após quase quatro anos e garante R$ 40 milhões aos cofres do Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O meia-atacante Maurício, de 23 anos, foi oficialmente anunciado como reforço do Palmeiras, após diversas negociações com o Inter. Anunciado na manhã desta quinta-feira (27) e com contrato válido por cinco anos, o jogador poderá atuar pelo alviverde a partir da 17ª rodada do Brasileirão, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências no dia 10.

O Palmeiras vai pagar 10,5 milhões de euros (R$ 62,1 milhões na cotação atual) e terá 80% dos direitos econômicos do jogador – o Inter manteve 5%, enquanto o Desportivo Brasil-SP continuará com outros 15%.

Os direitos do Verdão foram adquiridos da seguinte maneira: 45% do Inter, 25% do Cruzeiro, 5% do Desportivo Brasil e 5% do próprio Maurício.

No anúncio, o meia foi “recepcionado” por Endrick, que está indo rumo à Espanha para atuar pelo Real Madrid, mas jogou com Maurício nas seleções brasileiras de base.

Maurício chega como sétimo reforço do clube de Leila Pereira nesta temporada e o segundo na janela de meio de ano. Antes dele, o time trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Felipe Anderson – esperado para o dia 1º de julho.

O clube paulista postou nas redes sociais uma série de vídeos para anunciar a chegada do jogador. Confira:

“Foi uma recepção muito boa de todos os funcionários que eu pude conhecer, me sinto muito feliz e orgulhoso de chegar aqui. É uma oportunidade muito boa pra mim, é um sonho realizado estar aqui. Ainda mais conhecendo essa estrutura, em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e ir para os jogos”, disse Maurício.

“Eu sou versátil na minha carreira, consigo jogar tanto pela direita quanto centralizado. Acho que isso também é muito importante no futebol atual, mas é claro que queremos estar sempre dentro de campo. O que o professor Abel precisar de mim, estarei à disposição dele. Espero me adaptar o mais rapidamente possível às ideias dele, à filosofia de trabalho dele e do clube. Continuo aqui muito focado, tenho muita humildade para poder trabalhar e demonstrar”, completou.

Formado nas categorias de base do Desportivo Brasil e do Cruzeiro, Maurício estava há cinco temporadas no Inter e disputou 17 partidas em 2024, marcando dois gols e dando uma assistência. Por ter feito somente cinco jogos pelo Colorado no Brasileirão, a transferência foi permitida.

O interesse do Palmeiras pelo jogador é antigo. No início da temporada deste ano, após o término dos campeonatos estaduais, o clube alviverde procurou o Inter para tentar a contratação do meia – ainda antes do movimento para trazer Felipe Anderson. O clube gaúcho, entretanto, negou qualquer tentativa na época por reconhecer a importância de Maurício para o resto do elenco, ele sendo alguém que o técnico Eduardo Coudet desejava a permanência, além do desejo do Inter de priorizar um negócio para o mercado internacional.

Havia um plano de manter o jogador até o final do ano para tentar uma valorização com a disputa das Olimpíadas de Paris, porém a Seleção Brasileira não se classificou e não participará dos Jogos. Meses depois da primeira procura do Palmeiras, portanto, o Inter mudou de ideia, entendendo que Maurício atingiu o ápice em termos de valorização no clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ex-inter-mauricio-e-anunciado-pelo-palmeiras/

Ex-Inter, Maurício é anunciado pelo Palmeiras

2024-06-27