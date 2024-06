Grêmio Grêmio chega a acordo com gestão da Arena e espera disputar oitavas da Libertadores em casa

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Partes acertam para fiscalização de uso dos recursos do seguro; Tricolor espera receber o Fluminense na Arena

Há uma semana, a má relação entre o Grêmio e a gestão da Arena foi divulgada após uma ação judicial do Tricolor para que o seguro do estádio fosse depositado em uma conta conjunta. As partes, no entanto, chegaram a um acordo para lidarem juntas com os recursos. Existe, inclusive, algum otimismo de que a equipe de Renato Portaluppi jogue as oitavas final da Libertadores em casa.

Recentemente, o Grêmio entrou com um pedido judicial para participar da administração do valor do seguro da Arena, valor que deve ser utilizado para recuperar os danos causados no estádio pela enchente de maio.

A direção gremista ficou com receio de que o dinheiro fosse utilizado para outros fins – a Arena tem participação da Meta, antiga OAS. As partes se aproximaram e anunciaram o acerto de contas na noite desta quarta-feira (26), horas antes do empate em 1 a 1 entre Grêmio e Atlético-GO.

Diferente do que a Arena havia relatado em nota oficial, a iniciativa do Tricolor não atrasou os reparos no estádio. Com o acerto, o Grêmio acompanhará o destino dos recursos indenizatórios, mas a gestão da Arena garante que continuará responsável pelas decisões técnicas. O clube gaúcho terá acesso e participação no processo. Sendo assim, a ação judicial foi retirada.

Os equipamentos da subestação de energia do estádio estão sendo substituídos. Dentro deste processo, os fabricantes não dão um prazo para a entrega do material e, por isso, não há uma previsão de quando a Arena ficará pronta para voltar a receber jogos. Apesar disso, há uma expectativa de que a casa gremista possa estar pronta a tempo de o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense. O duelo está marcado para o dia 13 de agosto, em Porto Alegre, sendo o jogo de volta no dia 20 de agosto, no Maracanã. Logo que a Arena iniciou a recuperação das suas instalações, quando a água baixou, foi liberada parte do seguro. A cobertura total prevê R$ 50 milhões em danos e mais R$ 20 milhões de lucro cessante. No entanto, isso não significa que todo o valor será depositado. Tudo depende da necessidade. Enquanto a Arena não voltar a operar, o Grêmio mandará as próximas partidas no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partir desta quinta-feira (27), jogadores e comissão técnica voltam a trabalhar e treinar no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Confira a nota do Grêmio: O Grêmio informa que celebrou acordo com a Arena Porto-Alegrense, que assegura ao Clube o recebimento de informações e o acompanhamento dos pagamentos feitos pela seguradora à gestora do estádio, sem qualquer paralisação ou atraso na conclusão das obras, serviços e aquisição de equipamentos. Confira a nota da Arena: A Arena Porto Alegrense comunica que alcançou consenso com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense sobre a gestão dos recursos indenizatórios que serão liberados paulatinamente pela seguradora, para a recuperação dos danos causados ao estádio pela inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, nos termos da apólice contratada pela gestora. Este acordo não só reforça o espírito de transparência no que tange a utilização dos recursos, mas também realça o compromisso da Arena em fazer todos os esforços necessários para retornar o mais breve possível, em condições seguras, a sediar os jogos do Grêmio. A Gestora, como já vem ocorrendo desde o Comunicado do Sinistro, e com a legitimidade que lhe compete, continuará à frente das decisões técnicas em conjunto com as equipes reguladoras da Seguradora, na coordenação e aplicação dos recursos indenizatórios. Importante destacar que o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense acompanhará, com total transparência, o processo de recuperação.

2024-06-27