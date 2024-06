Inter Inter perde para o Corinthians por 2 a 1 pelo Brasileirão Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partida marcou o retorno da equipe colorada após a pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Filipe Maciel/Internacional Partida marcou o retorno da equipe colorada após a pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul. (Foto: Filipe Maciel/Internacional) Foto: Filipe Maciel/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, o Inter enfrentou o Corinthians, na tarde de quarta-feira (5), no Estádio do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. A partida marcou o retorno da equipe colorada após a pausa devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

As Gurias Coloradas abriram o placar com um gol de Joana, mas sofreram a virada no segundo tempo. Mesmo com o Inter criando boas chances de ampliar, as adversárias conseguiram balançar as redes coloradas em duas oportunidades, o que resultou na derrota do Inter por 2 a 1.

O Colorado volta a campo na próxima semana, quando viaja para encarar o América-MG, no dia 12 de junho, às 15h, no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-perde-para-o-corinthians-por-2-a-1-pelo-brasileirao-feminino-sub-20/

Inter perde para o Corinthians por 2 a 1 pelo Brasileirão Feminino Sub-20

2024-06-06