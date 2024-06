Inter Após o retorno da energia elétrica no Beira-Rio, estádio é iluminado com as cores da bandeira do RS

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Iluminação é uma homenagem ao povo gaúcho, após as enchentes de maio Foto: Daniel Marenco/Internacional Iluminação é uma homenagem ao povo gaúcho, após as enchentes de maio (Foto: Daniel Marenco/Internacional) Foto: Daniel Marenco/Internacional

O estádio Beira-Rio voltou a iluminar a noite de Porto Alegre na quarta-feira (5), ao ter a energia elétrica restaurada. As luzes ficaram desligadas por mais de 30 dias desde que o local foi atingido pela enchente na Capital gaúcha.

As cores escolhidas para marcar o retorno da energia foram o verde, o vermelho e o amarelo da bandeira do Rio Grande do Sul. De acordo com o clube, a iluminação é uma homenagem ao povo gaúcho, que inicia um processo de reconstrução após a tragédia climática do último mês.

“Passados mais de 30 dias, o Beira-Rio volta a iluminar a noite de Porto Alegre. E as cores desta quarta-feira não poderiam ser diferentes do verde, vermelho e amarelo que simbolizam o forte, aguerrido e bravo povo gaúcho”, postou o Colorado nas redes sociais.

