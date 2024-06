Inter Inter perde por 1 a 0 para o Fortaleza no Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Colorado pressionou, mas o adversário manteve o placar inalterado até o fim Foto: João Moura/Fortaleza FC Colorado pressionou, mas o adversário manteve o placar inalterado até o fim (Foto: João Moura/Fortaleza FC) Foto: João Moura/Fortaleza FC

Apesar da superioridade, principalmente, no segundo tempo da partida, o Inter cedeu a vitória para o Fortaleza no confronto desta quarta-feira (12), válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Jogando no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, a equipe mandante venceu o Colorado por 1 a 0. Agora, após sequência de três semanas de treinos e jogos fora do Estado, o Inter retorna às atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Primeiro tempo de poucas oportunidades

O jogo começou sob um calor de 32 graus, influenciando o ritmo das equipes. Com a marcação postada, o Fortaleza forçou erros de passe do Inter, que enfrentou dificuldades para criar jogadas ofensivas. Enquanto o Colorado manteve uma marcação baixa, o time da casa exerceu pressão na saída de bola da equipe gaúcha.

No início do jogo, o Fortaleza teve a primeira oportunidade aos 4 minutos após uma cobrança de falta pelo lado direito, mas sem perigo claro para os visitantes. Aos 6 minutos, novamente uma cobrança de falta do Leão passou perto da meta defendida por Henrique Menke.

Aos 19 minutos, Jhonatan Kauan, após receber a bola de Luis Otávio, avançou pelo corredor esquerdo e invadiu a área com velocidade, mas a defesa do Fortaleza conseguiu interceptar e a bola saiu pela linha de fundo.

O único gol do primeiro tempo saiu aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o camisa 8 do Fortaleza, que marcou de bicicleta. Aos 41 minutos, o Inter conseguiu uma boa finalização após falta na intermediária, cobrada por Victor Gabriel. A bola, no entanto, passou por cima da meta adversária.

Inter pressiona até o fim

No segundo tempo do jogo, o Colorado começou enfrentando pressão do adversário. Aos 3 minutos, uma cobrança de falta do Fortaleza foi afastada por Evertow de cabeça. No entanto, não demorou para o clube gaúcho conseguir aumentar a posse de bola e iniciar sua sequência de pressão.

Aos 8 minutos, após um erro de passe do Fortaleza, Anderson recuperou a bola e deixou Ricardo Mathias na cara do gol, mas o chute saiu fraco, facilitando a defesa do goleiro adversário.

Aos 17 minutos, Ricardo Mathias fez uma boa jogada pela esquerda, passando por três marcadores e cruzando rasteiro, mas a zaga adversária conseguiu cortar. Em seguida, aos 19 minutos, após a cobrança do escanteio, a zaga do Fortaleza afastou a bola, que sobrou para Cleiton. O lateral arriscou de fora da área, fazendo o goleiro do Leão trabalhar novamente.

Pedro Kauã criou uma ótima chance para o Inter aos 26 minutos. O zagueiro chutou forte de fora da área, forçando o goleiro a fazer uma boa defesa. Já nos 32 minutos, Yago Noal cobrou uma falta perto do círculo da grande área, exigindo uma defesa difícil do goleiro. No rebote, Ricardo Mathias cruzou para a área, mas o goleiro do Fortaleza conseguiu agarrar a bola.

Aos 35 minutos, o goleiro Henrique Menke fez uma defesa espetacular em um chute de fora da área de Gabriel Cunha, que parecia um cruzamento, mas tomou efeito e Menke defendeu no alto.

Já nos acréscimos, o Inter seguia em busca do empate. Aos 52 minutos, Yago Noal tentou finalizou da entrada da área com um chute rasteiro e forte, mas o goleiro adversário conseguiu a defesa, mantendo o placar inalterado.

