Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Maurício tem dores persistentes no joelho direito; Alario (E) apresentou desconforto no ombro direito Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Maurício tem dores persistentes no joelho direito; Alario apresentou desconforto no ombro direito (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

O Inter ganhou novos problemas para a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício, com dores persistentes no joelho direito, e Lucas Alario, que apresentou desconforto no ombro direito, estão fora da partida desta noite.

Maurício não atuou diante do Delfín-EQU, no último sábado (08), pela Copa Sul-Americana, mas treinou com a equipe no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na quarta-feira (12). Mesmo assim, o meia não estará à disposição do técnico Eduardo Coudet diante do São Paulo.

O centroavante Alario estava em uma fase de afirmação e, após ter marcado o gol da vitória sobre o Delfín-EQU, poderia alcançar Valencia na artilharia colorada da temporada. No entanto, a ausência do argentino deixa poucas alternativas para o técnico colorado montar o ataque. O único centroavante à disposição no grupo é Lucca, que deve começar a partida de hoje no lugar de Alario.

