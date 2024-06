Grêmio Arena do Grêmio: Troca do gramado deve ser concluída até a próxima semana, diz o presidente da Arena

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

"A nova grama será instalada em rolos, ao estilo 'ready to play', proveniente de uma fazenda em Santo Antônio da Patrulha, e em seguida será semeada a grama de inverno", diz presidente da Arena, Mauro Araújo

Na quarta-feira (12) a Conmebol divulgou a data do primeiro jogo entre Grêmio e Fluminense pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo acontecerá no dia 13 de agosto, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Até essa data, a Arena do Grêmio deveria estar pronta para voltar a receber jogos, com o Tricolor gaúcho enfrentando o time carioca em casa no jogo de volta.

“A nova grama será instalada em rolos, ao estilo ‘ready to play‘, proveniente de uma fazenda em Santo Antônio da Patrulha, e em seguida será semeada a grama de inverno. Com este processo, espera-se que rapidamente tenhamos um gramado em excelentes condições para jogo. A previsão é de que a troca do gramado seja concluída até o início da próxima semana, dependendo das condições climáticas em Porto Alegre”, diz o presidente da Arena, Mauro Araújo.

Além do gramado, outros equipamentos sofreram com as enchentes de maio. Muitas instalações foram prejudicadas e a recuperação deve ser feita cautelosamente. “Temos três subestações que precisam ser religadas e equipadas com novos dispositivos para garantir a segurança a longo prazo e a eficiência de nossas operações. Aqui, a nossa decisão foi que majoritariamente nada ligado a questões elétricas será reparado, pelo alto risco de colapso que isso pode representar num futuro próximo. Todos os equipamentos essenciais que representem riscos para nossas operações futuras serão substituídos por equipamentos novos. Esta decisão é essencial para continuar operando os jogos com excelência e segurança”, completa Araújo.

A delegação gremista chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira (11) para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No início desta semana, o Tricolor gaúcho realizou os últimos treinos no CT do Fluminense, devido à impossibilidade de utilizar o CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

