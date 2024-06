Grêmio Grêmio vence o RB Bragantino por 3 a 0 no Brasileirão Feminino Sub-20

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Grêmio soma 15 pontos na tabela de classificação no Grupo A, ficando na segunda colocação, após sete partidas Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Grêmio soma 15 pontos na tabela de classificação no Grupo A, ficando na segunda colocação, após sete partidas (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O Grêmio encaminhou sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (12), atuando no gramado do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, o Tricolor derrotou o RB Bragantino por 3 a 0. Os gols do triunfo foram anotados por Dudinha (duas vezes) e Pyetra.

Logo nos primeiros movimentos ficou claro que a posse de bola seria mais dominada pelas Gurias Gremistas. Com bastante volume para pressionar a defesa adversária, após jogada dividida na área, Vick deu o toque e a zagueira adversária cortou com o braço. Na cobrança de pênalti, aos seis minutos, Dudinha mandou no canto direito para abrir o placar.

A equipe visitante procurava sair do setor defensivo, mas tinha muita dificuldade em transpor a marcação exercida pelo Tricolor. Desta forma, algumas oportunidades foram criadas, mas com dificuldade no acabamento para ampliar o placar. Porém, em cobrança de falta aos 30 minutos, Pyetra bateu forte com a perna direita para mandar no canto da goleira, que ainda saltou para raspar a bola, mas sem evitar que fosse para o fundo do gol.

No segundo tempo, o jogo seguiu com pressão do time gremista comandado pelo técnico Rubens Franco. Enquanto isso, a goleira do Bragantino conseguia evitar que o placar fosse ampliado.

Aos 22 minutos, em bola recuperada na intermediária ofensiva, o passe rápido encontrou Dudinha em progressão rápida na linha de defesa adversária. Ela passou em velocidade pela última defensora para invadir a área pelo lado esquerdo. Na saída da arqueira, só deu o toque chapado de perna direita, cruzado, para mandar na lateral oposta da rede, marcando o terceiro gol Tricolor.

Com as trocas promovidas, o Grêmio seguiu melhor e tendo completo controle do meio de campo. Ainda chegou a ter uma conclusão de Helô que explodiu no travessão, mas o placar seguiu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o Grêmio soma 15 pontos na tabela de classificação no Grupo A, ficando na segunda colocação, após sete partidas. Se empatar no próximo duelo, diante da Ferroviária na próxima quarta-feira (19), em São Paulo, a equipe gremista confirma vaga nas quartas de final da competição.

