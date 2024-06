Rio Grande do Sul Reconstrução da ERS-115 avança na subida da Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Trecho no km 25 desmoronou após incidência das chuvas de maio Foto: Divulgação EGR Foto: Divulgação EGR

A reconstrução do trecho de 100m no km 25 da ERS-115, em Três Coroas, que desmoronou devido às fortes chuvas ocorridas em maio, segue avançando. A obra de construção do talude e aterro, que está sendo realizada pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), ocorre paralelamente ao tráfego de veículos – que segue em meia-pista com fluxo no sistema Pare e siga. O investimento é de R$ 2,91 milhões, com recursos provenientes da praça de pedágio da EGR, e a previsão de conclusão é de 30 dias.

Porém, em decorrência da presença de maquinários e trabalhadores na pista, é crucial que os condutores redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas das placas, além das orientações das equipes.

Para o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a partir da conclusão dos serviços, o pavimento será recuperado e o fluxo retomado em sua normalidade. “As equipes estão trabalhando para recuperar esse importante segmento estratégico, responsável pelas ligações entre municípios da região da Serra, das Hortênsias e do Vale do Paranhana com o restante do Estado”, destaca Vanacôr.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

