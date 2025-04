Inter Inter retorna aos trabalhos após vitória na Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Colorado entra em campo novamente contra o Fortaleza, no domingo (13), às 20h Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado entra em campo novamente contra o Fortaleza, no domingo (13), às 20h. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta sexta-feira (11), o elenco do Inter já retornou aos trabalhos no CT Parque Gigante. Na quinta-feira (10), o Inter conquistou sua primeira vitória na Libertadores, vencendo o Atlético Nacional por 3 a 0, no Beira-Rio. Com os três pontos, a equipe garantiu a liderança do grupo F da competição.

Os jogadores que iniciaram a partida realizaram atividades físicas e regenerativas na academia. O restante do grupo foi ao gramado e fez trabalhos com bola, iniciando a preparação para o próximo confronto do Colorado.

O Inter retorna a campo no domingo (13), às 20h, contra o Fortaleza. A partida acontecerá na Arena Castelão e é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e um empate, o Colorado é líder da competição com quatro pontos.

