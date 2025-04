Esporte CBF solicita vitória de Fortaleza contra Colo-Colo após caos na Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Partida foi cancelada após invasão no campo Foto: Reprodução Partida foi cancelada após invasão no campo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira (11), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) enviou um documento ao Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, solicitando a vitória do Fortaleza sobre o Colo-Colo, do Chile, por 3 a 0, na Libertadores.

Através de nota, a entidade demonstrou solidariedade ao Fortaleza e seus torcedores presentes no estádio Monumental de Santiago. Ela justificou o pedido em razão da responsabilidade do clube mandante, segundo previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol.

Nesta manhã, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol fundamentando o pedido para o clube brasileiro ser declarado vencedor da partida.

Entenda o que aconteceu

Na quinta-feira (10), a partida entre Fortaleza e Colo-Colo, na Libertadores, foi paralisada após cenas lamentáveis. Deyverson, que estava no banco de reservas, mostrou ao juiz os objetos arremessados pela torcida logo no início do segundo tempo. Depois, o vidro que separa a torcida do gramado foi quebrado. O caso aconteceu na segunda etapa da partida, quando as equipes empatavam em 0 a 0.

Confira a nota oficial

“A CBF lamenta profundamente a morte dos dois torcedores chilenos e os episódios de violência ocorridos na partida entre Colo-Colo e Fortaleza, realizada na quinta-feira (10), em Santiago, pela Libertadores. Logo após a suspensão da partida, a entidade manteve contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, dando todo o suporte necessário ao clube desde então.

A CBF informa também que enviou, na madrugada desta sexta-feira (11), às 2h10, ao Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, um documento salvaguardando os interesses do filiado e pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante, de acordo com o previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol.

Na manhã desta sexta, às 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia aos Órgãos Judiciais da Conmebol fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida.”

