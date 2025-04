Saúde Ministro da Saúde quer vacinação em massa contra a dengue em 2026

Padilha afirma que aguarda dose única do imunizante produzido pelo Instituto Butantan.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira (11) que deseja vacinar a população em massa com doses únicas do imunizante produzido pelo Instituto Butantan em 2026.

“A grande aposta do Ministério da Saúde é na parceria com o Instituto Butantan. Nós estamos desenvolvendo juntos a vacina. Já foi testada, inclusive. A expectativa é que ela possa estar presente no próximo ano para que a gente possa fazer vacinações em massa. Então, por isso, nesse momento o mais importante é as pessoas continuarem cuidando do foco do mosquito, que está dentro da casa das pessoas”, comentou.

Atualmente, a vacinação contra a dengue segue critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), focados em grupos específicos e com a administração de duas doses obrigatoriamente.

O imunizante brasileiro aguarda a liberação do registro por parte da Anvisa. A previsão do Butantan é fornecer 1 milhão de doses em 2025 e 100 milhões em 2027. No entanto, a liberação só ocorre após o aval da Anvisa.

