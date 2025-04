Política Ex-ministro diz que medicou Bolsonaro de madrugada: “Não dormiu com dores”

"Às cinco horas da manhã ele me chamou no quarto", disse, em rede social, o ex-ministro do Turismo.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado está com Jair Bolsonaro (PL) no Rio Grande do Norte e afirmou que o ex-presidente começou a passar mal ainda na madrugada desta sexta-feira (11), quando precisou ser medicado. Pela manhã, durante agenda no interior do estado, Bolsonaro sentiu dores abdominais e precisou de atendimento hospitalar.

“Essa noite ele não dormiu com dores. Chegamos aqui [Rio Grande do Norte] 1h30 da manhã, ele passou a noite toda sem dormir. Às cinco horas da manhã ele me chamou no quarto”, disse em rede social.

Foi nesse momento que decidiu ligar para o médico Antonio Luiz Macedo, responsável pela saúde do ex-presidente.

“Liguei para o dr. Macedo e ele pediu para eu escutar se ele estava com gases. Passei para o dr. Macedo tudo o que ele me perguntou e ele pediu para eu aplicar o medicamento nele [em Bolsonaro]. Então ele foi medicado”, continuou.

O ex-presidente estava na cidade de Santa Cruz (RN), quando sentiu dores abdominais e precisou ser atendido com urgência. Os compromissos previstos para a data de hoje foram cancelados. Após atendimento na cidade, ele foi transferido, de helicóptero, para Natal, capital do Estado.

Desde que sofreu uma facada, durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já foi hospitalizado diversas vezes. De acordo com os relatos de seus aliados, as dores sentidas pelo ex-presidente têm relação com o episódio.

