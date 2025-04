Inter Roger confirma renovação de seu contrato e diz que o Inter venceu “com autoridade”

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Com o resultado, a equipe de Roger Machado assumiu a liderança do Grupo F e chegou a 16 jogos de invencibilidade na temporada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Com um público de mais de 42 mil torcedores no Beira-Rio, o Inter venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 3 a 0 na última quinta-feira (10), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols foram marcados por Alan Patrick (dois de pênalti). Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo F, com 4 pontos, e chegou a 16 jogos de invencibilidade na temporada.

Após a partida, o técnico Roger Machado elogiou o desempenho de sua equipe em campo e, entre outros temas, ainda falou sobre a renovação de seu contrato com o clube.

“O placar talvez não traduza a dificuldade que a gente enfrentou diante de um adversário que tem muitas virtudes. […] Penso que fizemos um jogo muito competitivo, muito estratégico, e vencemos com autoridade, mesmo depois com o adversário em inferioridade numérica”, afirmou o treinador.

Questionado sobre se já havia prorrogado seu vínculo com o Inter, Roger afirmou: “Tá renovando. Tá no forno, né presidente? [O dirigente Alessandro Barcellos estava presente na entrevista coletiva]. Acho que, se tudo der certo, no final de semana a gente deve estar assinando um novo momento”, disse o comandante colorado.

Pelo torneio continental, o Inter volta a campo no dia 22 (terça-feira) para enfrentar o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio. Antes, o Colorado tem três desafios pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), a equipe de Roger encara o Fortaleza, fora de casa, às 20h. Já na próxima quarta-feira (16), o time gaúcho recebe o Palmeiras em Porto Alegre, às 19h30min. E, no sábado (19), o Inter visita o Grêmio na Arena, às 21h.

A pontuação do Colorado na competição nacional é a mesma de outras seis equipes (4 pontos), no entanto, devido aos critérios de desempate, o clube gaúcho assumiu a primeira posição da tabela de classificação, após vencer o Cruzeiro, em casa, por 3 a 0 na segunda rodada.

