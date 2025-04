Inter Leandro Damião, ex-Inter, anuncia aposentadoria

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Campeão da Libertadores e 2010 pendura as chuteiras aos 35 anos

Nesta sexta-feira (11), Leandro Damião, ex-jogador do Inter, anunciou sua aposentadoria do futebol. Aos 35 anos, o agora ex-centroavante comunicou a decisão através de um vídeo publicado em suas redes sociais. O jogador estava sem clube desde sua saída do Coritiba, em julho de 2024.

Damião chegou no Inter em 2009, mas ainda estava no time B. Um ano depois, participou da conquista da Libertadores, com direito a gol na final contra o Chivas no Beira-Rio.

Em 2011, o ex-jogador foi convocado pela primeira vez pela Seleção Brasileira e, em 2012, participou das Olimpíadas de 2012, quando conquistou a medalha de prata com a camisa brasileira.

O centroavante passou por clubes como Santos, Cruzeiro, Betis e Flamengo. Recentemente, Leandro Damião havia revelado seu desejo de retornar ao Inter para encerrar sua carreira, mas o negócio não avançou.

Confira a nota

“Chegou o momento de pendurar as chuteiras e fechar um capítulo que foi decisivo na minha história. Hoje, me despeço do futebol. Um sonho de menino que virou realidade. Com o apoio incansável do meu pai, da minha família, e com muita dedicação, consegui alcançar aquilo que parecia tão distante: ser jogador de futebol.

Ficam os amigos, o carinho das torcidas, o respeito pelos clubes que defendi e, acima de tudo, a gratidão. Da viagem de carro a Santa Catarina, onde tudo começou, aos momentos inesquecíveis pelo Internacional; do sonho de vestir a Amarelinha aos momentos históricos no Japão. Eu fui um vencedor.”

Leandro Damião, ex-Inter, anuncia aposentadoria

