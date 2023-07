Futebol Inter perde por 2 a 0 para o Fluminense e cai para a 10ª lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2023

A vantagem do Fluminense foi construída no primeiro tempo. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter foi superado por 2 a 0 pelo Fluminense, neste domingo (9), no Maracanã. O Colorado perdeu a chance de se aproximar do G4 e agora ocupa a décima posição da tabela, com 21 pontos. O time volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30, contra o Palmeiras, no Beira-Rio.

O Tricolor das Laranjeiras pressionou desde os primeiros minutos da partida, mas enfrentou resistência e uma marcação eficiente do time Colorado. Porém, aos 24 minutos, após bola levantada na área do Inter, Cano pega a sobra e abre o placar para o Fluminense.

Aos 38, Marcelo arrancou pela esquerda, levou para o meio e chutou forte da entrada da área. A bola desviou na defesa colorada e saiu pela linha de fundo, com perigo. Na sequência, Marcelo cobrou o escanteio, e Martinelli mandou no cantinho, de cabeça, para ampliar a vantagem dos donos da casa.

O Internacional contou com a estreia do badalado atacante Enner Valencia, que formou o trio ofensivo ao lado de Luiz Adriano e Wanderson. O equatoriano, porém, atuou apenas no primeiro tempo, de forma discreta.

Segundo tempo

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Inter arriscando e criando mais oportunidades. Logo no início, aos 4 minutos, Wanderson cruzou para De Pena que, livre na área, não alcançou a bola. Na metade do segundo tempo, o Colorado empilhou uma sequência de chances com bola parada: primeiro, com escanteio cobrado por Wanderson que resultou em falta de Keno. Na cobrança de falta, Wanderson cruzou para a área, mas o zagueiro Felipe Melo subiu mais alto que todo mundo e tirou ela de lá.

Repetindo a boa atuação que vem apresentando, Rômulo teve uma bela oportunidade, aos 18 minutos, após um passe ajeitado de ombro por Luiz Adriano. Apesar da força do camisa 40 do Inter, a bola passou por cima do gol.

Aos 34 minutos, o Inter quase marcou um golaço. Renê cruzou na área, Alemão dominou, levantou a bola e acertou uma bonita bicicleta. A bola carimbou a trave. Essa foi a última chance clara de gol do Inter na partida.

Ficha técnica

Internacional: John; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Rômulo, Campanharo (Matheus Dias), Carlos de Pena (Alemão), Wanderson (Jean Dias), Enner Valencia (Aránguiz), Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Martinelli, Lima; Lelê (John Kennedy), Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR). VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

