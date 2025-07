Inter Inter perde por 4 a 1 para o São Paulo no Brasileirão Sub-17

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

O Celeiro de Ases volta a campo na próxima terça-feira (29), quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa Foto: Rafaela Frison\SC Internacional Foto: Rafaela Frison\SC Internacional

O Internacional foi derrotado pelo São Paulo por 4 a 1, na tarde desta terça-feira (22), na Morada dos Quero-Queros, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O gol colorado foi marcado por Edson, de pênalti, ainda no primeiro tempo. O Celeiro de Ases volta a campo na próxima terça-feira (29), quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa.

O confronto começou com o Inter buscando o ataque. Logo aos 3 minutos, Cavalcanti avançou pela direita e acionou Júlio, que invadiu a área, mas parou na zaga do São Paulo. Aos 5, Victor Hugo teve boa oportunidade após interceptação de passe no meio, mas a defesa paulista conseguiu neutralizar a finalização.

Aos 8, Pietro fez grande defesa em chute forte, mas, aos 20 minutos, Lino acertou belo chute de fora da área e abriu o placar para o São Paulo. O Inter respondeu rápido e, após pressão no ataque, Júlio sofreu pênalti aos 27. Edson cobrou com precisão e empatou a partida aos 29 minutos. Aos 36, Carlos Daniel quase virou em cabeceio por cima do gol após cruzamento de Alisson.

No segundo tempo, o São Paulo voltou a ficar à frente logo aos 7 minutos, com Brenno, em contra-ataque. Quatro minutos depois, Lino ampliou para os visitantes. O Inter seguiu tentando diminuir a desvantagem, com chances de João Lucas e Jurado, mas parou no goleiro adversário. Nos acréscimos, Nícolas Kauan marcou o quarto gol do São Paulo, fechando o placar.

