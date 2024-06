Inter Inter planeja retorno ao Beira-Rio em julho e pode ter prejuízo de até R$ 40 milhões

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Gramado estará pronto em 10 dias, mas centro de treinamento ainda passa por reconstrução Foto: Divulgação/Internacional (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional quer voltar ao Estádio Beira-Rio em julho, independentemente da competição. Foi o que o clube anunciou nesta terça-feira (11), em ação de abertura da casa colorada para apresentar o progresso na limpeza e reparos após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul e fez gramado, vestiários e outras dependências ficarem embaixo d’água.

O cheiro da sujeira levada pelo Guaíba ainda é forte no entorno do estádio. A calçada continua marrom, pelo barro que ficou. A luz pôde ser ligada somente há uma semana, quando finalmente foi possível fazer testes para apurar os danos.

O gasto total para reparos ainda não é conhecido, mas está estimado entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões. “Todo nível 1 do estádio foi afetado. A gente tem seguro que cobre boa parte desse prejuízo”, aponta o vice-presidente de Administração, André Dalto.

A previsão inicial de retorno a mandar jogos no Beira-Rio era agosto. Agora, uma nova estimativa indica julho, mas sem definir em qual semana do mês.

No momento, os abastecimentos de luz e água já estão normalizados. O pior prejuízo foi com equipamentos de informática. A sala da TI fica no primeiro andar. Até o fim de junho, o Internacional espera recuperar o setor. Nesta terça-feira, eram testadas as catracas de acesso. A grama de inverno, replantada no final de maio, já começou a brotar e, em 10 dias, deve estar com condições de jogo.

São 500 colaboradores voltados para a limpeza, que será concluída até o final desta semana. No mesmo prazo, o museu do clube passará por higienização, mas já se sabe que troféus, por exemplo, não foram atingidos, pois ficam no segundo andar. O sistema de som e vídeo do estádio ainda está em avaliação.

O último jogo que o Internacional mandou no Beira-Rio foi em 28 de abril, um empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. Dois dias depois, o confronto contra o Juventude, pela Copa do Brasil foi adiado pela CBF. A equipe de Caxias do Sul (RS) sequer conseguiu chegar a Porto Alegre devido a deslizamentos em uma rodovia provocados pelas fortes chuvas.

