Diego Costa tem lesão confirmada e é desfalque no Grêmio

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

O centroavante sentiu um problema muscular na coxa esquerda e teve constatada lesão grau 3, após passar por exames Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Diego Costa agora é mais um desfalque confirmado. O centroavante sentiu um problema muscular na coxa esquerda e teve constatada lesão grau 3, após passar por exames nesta segunda-feira (10). Como de costume, o Grêmio não comunicou o tempo de parada.

Diego se machucou no início do segundo tempo do empate com o Estudiantes, no último sábado (08), pela Conmebol Libertadores. Ao receber passe e girar sobre a marcação, sofreu carga, caiu e levou a mão à região do músculo adutor da coxa esquerda.

Essa não é a primeira vez que o centroavante sofre com problema muscular no Grêmio. Na derrota para o Vasco, na estreia do Brasileirão, precisou ser substituído no intervalo por conta de um desconforto na mesma coxa esquerda. Na época, foi desfalque por três jogos.

Além de Diego Costa, o Grêmio ainda tem o desfalque de Villasanti e Soteldo, que estão com a seleção paraguaia e venezuelana, respectivamente. Os dois ficam de fora, pelo menos, até o fim deste mês.

Em nota, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Tricolor informa que, após a realização de exame de imagem, o atacante Diego Costa teve constatada lesão de Grau 3-C no músculo adutor longo da coxa esquerda.

O atleta agora começa a cumprir o período de recuperação e está em tratamento fisioterápico.

