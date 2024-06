Grêmio No Rio de Janeiro, Grêmio treina para a partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O foco é a partida da próxima quinta-feira (13), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Guilherme Testa Foto: Guilherme Testa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A delegação gremista deixou o hotel onde está concentrada, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para mais um treinamento no CT do Fluminense, em Jacarepaguá. O foco é a partida da próxima quinta-feira (13), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A movimentação iniciou com o tradicional aquecimento seguido de um circuito de exercícios físicos comandados por Mário Pereira e sua equipe de preparação física.

Na sequência, Renato Portaluppi comandou um treino técnico. Na primeira parte, com o grupo dividido por setores, um trabalho intenso de passe, aceleração, inversão de lado e transição da defesa pro ataque finalizando com arremates a gol tanto do lado direito quanto do esquerdo.

A segunda parte foi um mano a mano ataque contra defesa saindo do meio campo em direção à meta. Disputa de 3×2.

Na parte final, o grupo foi dividido em três times com oito atletas de linha que se enfrentavam alternadamente em campo reduzido e com limite de três toques na bola. Os atletas do time de fora participavam nas laterais do gramado quando acionados, sempre em prol do time com a posse e com apenas um toque de primeira.

Na saída, o grupo encontrou alguns jogadores e staff do Fluminense que treinaram em outra parte do CT. Momento de muito bate papo e confraternização.

No decorrer do treino, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance divulgou lesão do atacante Diego Costa ocorrida na partida contra o Estudiantes, no Couto Pereira, no último sábado. Exame de imagem constatou lesão Grau 3-C no músculo adutor longo da coxa esquerda. O atleta iniciou período de recuperação e está em tratamento fisioterápico.

Na manhã desta quarta-feira (12), a partir das 10h, também no CT do Fluminense, o Tricolor finaliza os preparativos para enfrentar o Flamengo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/no-rio-de-janeiro-gremio-treina-para-a-partida-contra-o-flamengo-pelo-brasileirao/

No Rio de Janeiro, Grêmio treina para a partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

2024-06-11