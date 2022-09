Inter Inter promove Jogo da Acessibilidade

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Em alusão ao Setembro Verde, considerado o mês da inclusão, o Inter irá promover mais uma edição do Jogo da Acessibilidade, nesta quarta-feira (28), diante do Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Mais de 140 assistidos de seis instituições, além de cerca de 70 acompanhantes, poderão apoiar o time colorado no Beira-Rio, a partir das 21h30min. A equipe de acessibilidade do Clube dará suporte à recepção das instituições.

Serão beneficiadas na ação as instituições: APAE de Parobé, Associação Esporte +, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PCD e PCAH, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, Programa de Trabalho Educativo e Educandário São João Batista.

