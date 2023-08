Inter Inter quebra recorde de público do novo Beira-Rio em vitória na Libertadores

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

O número ultrapassa a final da Copa do Brasil de 2019. Na ocasião, 50.355 pessoas presenciaram a vitória do Athletico-PR por 2 a 1 Foto: Ederson Nunes/CMPA (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

O Beira-Rio tem um novo recorde de público desde sua reinauguração, em 2014, em Porto Alegre. A vitória por 2 a 1 sobre o River Plate nesta terça-feira (08), com direito a classificação com a emoção nos pênaltis para as quartas de final da Libertadores, registrou 50.479 torcedores.

O número ultrapassa a final da Copa do Brasil de 2019. Na ocasião, 50.355 pessoas presenciaram a vitória do Athletico-PR por 2 a 1. Antes disso, o maior número era da mesma temporada, contra o Flamengo, nas quartas da Libertadores, com 49.614 colorados.

Reformado para a disputa da Copa do Mundo de 2014, o novo Beira-Rio tem capacidade para comportar 50.842 torcedores.

