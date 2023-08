Grêmio Grêmio empata em 2 a 2 com o Novo Hamburgo pela Copa FGF

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Tricolor chegou aos 10 pontos no grupo c da competição Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O time do Grêmio empatou em 2 a 2 com o Novo Hamburgo na manhã desta quarta-feira (09), no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Utilizando a base da equipe Sub-20, acrescida de atletas de jogadores do elenco profissional, o time comandado pelo técnico Airton Fagundes chegou a abrir 2 a 0 com gols de Gustavinho e Josué, mas acabou sofrendo o empate no jogo válido pela 7° rodada da Copa FGF – Troféu Rei Pelé.

Com um jogo bastante estudado desde os primeiros minutos de jogo, o time visitante arriscou em jogadas laterais, exigindo bastante dos defensores do Tricolor. Em resposta, o Grêmio também optou por carregar mais lateralmente e buscou o fundo de campo com os laterais no ataque.

Aos 7 minutos do primeiro tempo, após boa jogada pelo lado esquerdo, Josué achou Gustavinho entrando em diagonal e acionou o camisa 10, que girou sobre a marcação e chutou forte sem chance de defesa para o goleiro.

Os visitantes tentaram reação com boas investidas, mas pararam na sólida defesa gremista, que também respondia com avanços, sempre explorando os lados.

Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, a defesa do Novo Hamburgo não afastou, a bola rebateu nos defensores e Josué aproveitou para tocar pro fundo do gol. 2 a 0 para o Grêmio.

A equipe do Novo Hamburgo acabou descontando aos 42 minutos da etapa inicial. Após escanteio cobrado do lado direito, Santiago tocou de cabeça no canto oposto do goleiro Felipe. 2 a 1 Grêmio.

Na volta para o segundo tempo, as equipes não apresentaram alterações, mas o time visitante manteve a postura de buscar o ataque pelos lados. Aos 7 minutos, após bola cruzada de dentro da área pelo lado direito, Guilherme Garré anotou o gol de empate.

Aos 11 minutos da etapa final, o técnico Airton Fagundes realizou duas alterações com as entradas de Lucas Caniggia na vaga de Freddy e Adryel substituindo José Guilherme.

Com muita pressão gremista, a defesa do Novo Hamburgo passou trabalho para se defender. Aos 26 minutos, outra mudança no sistema de ataque com Zinho saindo para entrada de Breno, que atuou mais pelo meio. Com isso, Gustavinho ficou mais adiantado pelo lado direito.

Aos 34 minutos, outras duas trocas com as entradas de Caio Araújo e Gabriel Vitor nas vagas de Kaick e Nathan.

Mesmo com a pressão, o time do Grêmio não conseguiu ampliar e ficar com a vitória. Com o resultado, o Grêmio chega aos 10 pontos no Grupo C da competição. O próximo adversário do Grêmio pela Copa FGF será o Pelotas, na Boca do Lobo, às 15h do dia 26 de agosto.

A equipe Sub-20 do Tricolor ainda tem compromissos antes, com a disputa das finais do Estadual Sub-20. No dia 12 de agosto, a equipe enfrentará o Juventude no primeiro jogo das finais, em Caxias do Sul, às 15h.

O jogo da volta será no dia 20, em Eldorado do Sul, 11h. Pela Copa do Brasil, a equipe comandada por Airton Fagundes também tem compromisso em meio aos jogos da decisão do Estadual da categoria, no enfrentamento com o Internacional no dia 15, 19h15 com mando do adversário.

Escalação: Felipe Scheibig, Luiz Eduardo, Natã, João Lima e José Guilherme (Adryel); Kaick (Caio Araújo), Josué e Gustavinho; Zinho (Breno), Nathan Fernandes (Gabriel Vitor) e Freddy (Lucas Caniggia).

Técnico: Airton Fagundes

2023-08-09