Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Danillo recebe a segunda convocação, após ser listado em março, depois que a categoria gremista conquistou o EFIPAN Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Grêmio teve mais um atleta convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-15. Na tarde desta terça-feira (08), o volante Danillo foi chamado, após a convocação inicial que já trazia os nomes de Vitor Ramon, Luis Eduardo, Tiago e Roger. Ao todo serão cinco gremistas representando o país.

Danillo recebe a segunda convocação, após ser listado em março, depois que a categoria gremista conquistou o EFIPAN. Agora volta a ser lembrado pelo técnico Dudu Patetuci. Todos participarão de trabalhos entre os dias 14 e 25 de agosto com o Brasil.

A comissão técnica fará treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. No dia 20, a delegação viaja para o Uruguai onde fará dois amistosos contra a Seleção Uruguaia Sub-15. Os trabalhos visam a disputa do Sul-americano da categoria, em novembro deste ano, com sede ainda a ser definida.

Ficha Técnica

Nome : Danillo Gabriel da Silva Souza

Data Nasc. : 12/02/2008 (15 anos)

Naturalidade : Duque de Caxias/RJ

2023-08-09