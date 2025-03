Inter Inter quita dívidas com Palmeiras e Cruzeiro e negocia com Flamengo

28 de março de 2025

Colorado deve cerca de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) para o clube carioca

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, revelou que resolveu as dívidas pendentes com Palmeiras e Cruzeiro. Tentando colocar ordem na casa novamente, também negocia com o Flamengo.

Com os paulistas, o Colorado aproveitou o valor arrecadado após a saída de Wanderson, para o Cruzeiro, abatendo a dívida pela compra do atacante Wesley. Além disso, o clube renegociou o pagamento para a compra de Bruno Tabata, que ainda estava em aberto.

“Resolvemos com o Palmeiras reparcelando parte dos pagamentos atrasados do Tabata. A presidente Leila (Pereira) foi extremamente sensível com este tema”, declarou Barcellos.

Agora, o Inter busca acertar a pendência de 700 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) com o Flamengo pela compra de Thiago Maia. Os clubes acabaram “trocando farpas” nos bastidores sobre o caso.

Primeiramente, após o insucesso na operação com o Santos, o Inter se manifestou oficialmente dizendo que a transferência “não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação”.

“Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas”, completou o Inter, que acabou sendo rebatido pouco depois pelo Flamengo.

“Até o momento, o Sport Club Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão”, iniciou.

“O clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro”, seguiu.

“Thiago Maia é muito importante ao Inter, titular da equipe. Havíamos acertado com o Santos para pagar uma dívida que estávamos com dificuldade. A questão financeira foi preponderante para tomar a decisão, porque nos aliviaria. O Santos nos enviou um documento com todas as cláusulas, inclusive com as garantias para dar ao Flamengo. Foi uma exigência do Flamengo, e assim o liberamos a viajar, mas o Flamengo não aceitou as garantias do Santos. Está no direito dele. Falei com os dois presidentes. O Inter tentou resolver um problema financeiro”, afirmou Barcellos.

O presidente colorado reiterou que o clube passou pelo grave problema das enchentes, que assolaram o Rio Grande do Sul em meados de 2024, e culminou em prejuízos orçados em R$ 90 milhões.

“Obviamente, isso teve reflexo em diversos setores, incluindo nossa parte financeira. Não é comum o Inter ter esse compromisso em aberto, mas infelizmente aconteceu, e agora buscamos a melhor solução”, encerrou.

