Inter Roger Machado tem melhor desempenho da década do Inter

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desde 2015, o Colorado contou com 15 técnicos Foto: Ricardo Duarte/Inter Desde 2015, o Colorado contou com 15 técnicos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Roger Machado apresenta tem melhor desempenho da década entre os treinadores colorados. O comandante realizou uma boa campanha no Brasileirão de 2024 e conquistou, de maneira invicta, o Campeonato Gaúcho de 2025.

Ao todo, foram 15 nomes nos últimos dez anos, dois deles se repetiram em períodos diferentes e calculados separados, e somente Roger chegou a 65,8% de aproveitamento.

Contando com o amistoso contra o México no início de 2025, o comandante soma 39 partidas. Sendo elas, 22 vitórias, 11 empates e apenas seis derrotas. A performance do time foi fortalecida por conta das 16 partidas sem derrotas no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Técnicos com mais de 50% de aproveitamento

65,8% – Roger Machado (39 jogos, 2024/2025);

Roger Machado (39 jogos, 2024/2025); 62% – Eduardo Coudet (46 jogos, 2020);

Eduardo Coudet (46 jogos, 2020); 61% – Odair Hellmann (119 jogos, 2017/2019);

Odair Hellmann (119 jogos, 2017/2019); 61% – Mano Menezes (82 jogos, 2022/2023);

Mano Menezes (82 jogos, 2022/2023); 61% – Guto Ferreira (33, 2017);

Guto Ferreira (33, 2017); 61% – Abel Braga (22 jogos, 2020/20121);

Abel Braga (22 jogos, 2020/20121); 60% – Diego Aguirre (48 jogos, 2015);

Diego Aguirre (48 jogos, 2015); 60% – Argel Fuchs (60 jogos, 2015/2016);

Argel Fuchs (60 jogos, 2015/2016); 58% – Antônio Carlos Zago (60 jogos, 2017);

Antônio Carlos Zago (60 jogos, 2017); 57,4% – Eduardo Coudet (65 jogos, 2023/2024);

Eduardo Coudet (65 jogos, 2023/2024); 54% – Miguel Ángel Ramírez (21 jogos, 2021).

Também treinaram o Inter no período: Alexander Medina (47%, 17 jogos, 2022); Zé Ricardo (45%, 11 jogos, 2019); Lisca (44%, três jogos, 2016); Diego Aguirre (43%, 35 jogos, 2011); Celso Roth (36%, 22 jogos, 2016); Falcão (13%, cinco jogos, 2016).

A partir deste sábado (29), às 21h, no Maracanã, os números de Roger serão postos à prova. O time de Roger Machado pega logo de cara um dos favoritos ao título nacional: o Flamengo. Cinco dias depois, na quinta (3) já estreia no torneio continental, contra o Bahia, em Salvador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-machado-tem-melhor-desempenho-da-decada-do-inter/

Roger Machado tem melhor desempenho da década do Inter

2025-03-28