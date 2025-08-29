Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Fortaleza

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Borré está fora do jogo contra o Fortaleza por suspensão, e o Inter ajusta alternativas ofensivas no penúltimo treino antes da partida.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Borré está fora do jogo contra o Fortaleza por suspensão, e o Inter ajusta alternativas ofensivas no penúltimo treino antes da partida. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter entrou na reta final de preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo (31), às 20h30, no estádio Beira-Rio.

Na manhã desta sexta-feira (29), o elenco colorado se reuniu no CT Parque Gigante para o penúltimo treinamento antes do duelo. Sob comando da comissão técnica de Roger Machado, os jogadores participaram de atividades voltadas à posse de bola, ajustes táticos e finalizações.

A principal ausência confirmada para o jogo é o atacante Borré, que cumprirá suspensão após ter sido expulso na última rodada. A preparação será encerrada neste sábado (30), com o último treino antes da partida.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Maduro acusa Estados Unidos de violarem tratado nuclear do qual não fazem parte
COP-30: Venezuela, Cuba e mais 18 países não poderão se hospedar em navio contratado pelo governo
https://www.osul.com.br/inter-realiza-penultimo-treino-antes-de-enfrentar-o-fortaleza/ Inter realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Fortaleza 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Inter Preparação da equipe do Inter para o embate contra o Fortaleza entra na reta final

Inter Departamento Médico do Inter conta com quatro jogadores lesionados; veja como está a situação de cada um

Inter Alan Patrick volta aos treinos e reforça o Inter contra o Fortaleza

Inter Crise no Inter também escancara fragilidade defensiva