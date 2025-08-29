Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025
Borré está fora do jogo contra o Fortaleza por suspensão, e o Inter ajusta alternativas ofensivas no penúltimo treino antes da partida.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter entrou na reta final de preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo (31), às 20h30, no estádio Beira-Rio.
Na manhã desta sexta-feira (29), o elenco colorado se reuniu no CT Parque Gigante para o penúltimo treinamento antes do duelo. Sob comando da comissão técnica de Roger Machado, os jogadores participaram de atividades voltadas à posse de bola, ajustes táticos e finalizações.
A principal ausência confirmada para o jogo é o atacante Borré, que cumprirá suspensão após ter sido expulso na última rodada. A preparação será encerrada neste sábado (30), com o último treino antes da partida.